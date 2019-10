Protest bouwsector veroorzaakt verkeershinder in Nederland

Weggebruikers in Nederland moeten de komende uren rekening houden met vertraging door bouwvoertuigen die onderweg zijn voor het protest op het Malieveld in Den Haag. Volgens Rijkswaterstaat zijn de bouwmachines in diverse delen van het land nog op weg naar Den Haag. Ze vertragen ook her en der het verkeer door langzaam te rijden.

Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers hun rijstijl aan te passen. Rond 7 uur stond er 249 kilometer file door het land. Het is vooral druk op de snelwegen A28, A12, A2 en A27.

De bouwsector demonstreert woensdag in Den Haag tegen de impasse die is ontstaan door de stikstofproblematiek. Ook strenge milieuregels over chemische stoffen (de zogenoemde PFAS) in de grond zorgen voor problemen in de bouwbranche.

Het Malieveld staat rond 7 uur woensdagochtend al bijna vol met bouwmateriaal en demonstranten. Er komen nog voertuigen bij op het Malieveld, waar weinig ruimte meer is. De sfeer is gemoedelijk. Alle bouwvoertuigen komen luid toeterend aan in het centrum van Den Haag. Het officiële programma met toespraken begint rond 10 uur.

In totaal wil de actiegroep Grond in Verzet zo’n duizend machines naar het Malieveld brengen. De actievoerders willen op deze manier laten zien welk materieel volgens hen stilstaat door milieuregels die problematisch uitpakken voor bedrijven.

“Door stikstof- en PFAS-beleid, wij onze banen kwijt”, staat op een van de vele spandoeken die zijn meegebracht naar Den Haag. “Onwetendheid in het kabinet, drukt voor boer en bouw de pret”, staat op een ander doek. De laadbakken van alle meegebrachte voertuigen zijn omhoog gezet, zodat de voertuigen nog groter lijken.

Alle voertuigen die nog onderweg zijn, moeten parkeren bij het Cars Jeans stadion van ADO Den Haag. De demonstranten worden dan met pendelbussen naar het Malieveld vervoerd.