Drie doden en negen gewonden bij schietpartij in woning in Long Beach

Tijdens een schietpartij in een woning in Long Beach, in de Amerikaanse staat Californië, zijn drie mensen omgekomen en negen anderen gewond geraakt. Dat melden lokale media zoals de krant Los Angeles Times.

De brandweer kreeg een oproep rond 22.44 uur lokale tijd, aldus het Long Beach Fire Department op Twitter. In de residentie vonden ze in totaal twaalf slachtoffers. De drie doden zijn volwassen mannen. De negen gewonden zijn naar ziekenhuizen overgebracht.

Er zijn weinig andere details bekend. Ook is het onduidelijk of de schutter nog op vrije voeten is. Volgens getuigen was er mogelijk een Halloween-feest aan de gang in de woning, aldus nog Los Angeles Times.