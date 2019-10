Walter De Donder (CD&V): “Er zijn wijken in Antwerpen die volledig ontvolkt zijn van onze eigen mensen”

In een opmerkelijk filmpje op Twitter kaart CD&V-voorzitterskandidaat en burgemeester van Affligem Walter De Donder het migratieprobleem aan. “Het grootste probleem is niet dat het probleem er is, maar dat het wordt ontkend.”

“Ik kom vaak in Antwerpen en ik ken daar ook een paar regio’s die zwaar getroffen zijn door migratie en door foute inburgering (….). Er zijn wijken in Antwerpen die volledig ontvolkt zijn van onze eigen mensen en die ingenomen zijn door andere groepen. Dat is in Brussel ook zo.” Met een aantal opvallende uitspraken legde Walter De Donder, burgemeester van Affligem en één van de zeven kandidaten voor het voorzitterschap bij CD&V, gisteravond tijdens zijn verkiezingsronde het migratiethema op tafel.

“Het probleem van migratie durven erkennen en benoemen is een eerste stap. Naast kansen voor inburgering”, zegt hij bij een filmpje dat hij zelf online zette. Daarin benadrukt De Donder vooral dat de ‘beleidsmensen’ het probleem altijd ontkend hebben na Zwarte Zondag. “Men zei toen: ‘Dat is niet aan de orde, het multiculturele heeft voorrang en we moeten iedereen omarmen’. Maar men heeft op terrein gezien dat dat niet werkt. Het grootste probleem is niet dat het probleem er is, maar dat het wordt ontkend.”

“Eigen mensen” en “andere groepen”

In het filmpje legt De Donder zijn aanpak van de vluchtelingenproblematiek ook in zijn eigen woorden uit. “Als ik een logeerkamer zou hebben die leegstaat, dan kan ik gerust iemand die op de vlucht is een dak boven zijn hoofd geven. Maar als die op een bepaald moment zegt: ‘ik heb nog familie, nog wat gerief, nog wat nichten en tantes, mogen die er ook nog bij?’ Dat mag allemaal van mij. Maar als die groep op een bepaald moment tegen mij begint te zeggen wanneer ik mijn licht moet uitdoen, wanneer ik moet vertrekken, naar welk programma ik op tv moet kijken, dan denk ik dat je die groep moet uitnodigen en zeggen: ‘jongens, we moeten even praten, want dit gaat niet’.”

Dat taalgebruik - De Donder neemt expliciet de woorden “ontvolking”, “eigen mensen” en “andere groepen” in de mond - zijn ze bij de christendemocraten niet gewoon. De Donder gooit ook de vluchtelingenproblematiek en de inburgering van tweede of derde generaties op één hoop. Op het belang van dat onderscheid heeft CD&V tot nu toe altijd nauwlettend toegekeken, maar onder De Donder zou de partij op dat vlak dus een heel stevige ruk naar rechts maken.

Reactie van tegenkandidaat Mahdi

Het filmpje lokte dan ook snel een stroom van reacties uit op sociale media. Op Twitter reageerde Sammy Mahdi, ook een kandidaat-voorzitter bij CD&V, al op de uitspraken van Walter De Donder. Mahdi schreef enkel een bijbelverwijzing: ‘Leviticus 19:34’. Daar lezen we : ‘De vreemdeling, die als vreemdeling bij u verkeert, zal onder u zijn als een inboorling van ulieden; gij zult hem liefhebben als uzelven; want gij zijt vreemdeling geweest in Egypteland.’

Aan de telefoon verduidelijkt Mahdi dat hij met die passage verwijst naar de wortels van de partij, met name naar de ‘C’ in CD&V. “Een inspirerende passage om het te hebben over mensen of die nu van ergens anders zijn of van hier”, zegt hij. Rechtstreeks reageren op De Donder wil hij niet. “Ik wil vooral mijn eigen verhaal over migratie vertellen”, zegt Mahdi.

Ontvolken/omvolken is alt right woordgebruik leerde ik eerder van populisme-experten. Het hondenfluitje ver voorbij.



Wat zegt het feit dat een beminnelijke, potentiële CD&V-voorzitter dit hanteert over onze SAMENleving? #coderood

https://t.co/dD2Jmfcgi2 — Theo Francken MP (@FranckenTheo) October 30, 2019

Die uitspraak is extreemrechts. Heeft niks te maken met migratie, van mij mag je pleiten voor een muur rond Vlaanderen. Maar 'omvolking' is regelrechte nazitaal. — Othman El Hammouchi (@ElHammouchiOthm) October 30, 2019

"Er zijn wijken in #antwerpen die volledig 'ontvolkt' zijn van 'onze eigen mensen', ... "



Ik geef toe dat ik deze man toch leuker vond als kabouter #Plop 🙄https://t.co/8RNNpYajm3 — Hafsa El-Bazioui 🌿 (@Hafsa_Hopsasa) October 29, 2019

‘Er zijn wijken in #Antwerpen die volledig ontvolkt zijn en die ingenomen zijn door andere groepen.’ Deze wijken zijn getroffen door een foute migratie en inburgering.’ @walterdedonder @cdenv Nu het bijna te laat is worden ze wakker, eindelijk... pic.twitter.com/fCXFd26jCj — Filip Dewinter (@FDW_VB) October 30, 2019

Het is niet gelukkig geformuleerd. Maar de ‘leurders in racisme’ die er een roeping van maken om mensen als racist te brandmerken? Dat is het probleem. Zij hebben een mijnenveld gemaakt van het debat. Zij trivialiseren racisme. Niet politici als De Donder.https://t.co/bnmJWKJ6uX — Zuhal Demir (@Zu_Demir) October 30, 2019

