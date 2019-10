NMBS-tickets en abonnementen volgend jaar opnieuw duurder

De prijzen voor tickets, treinkaarten en abonnementsvormen van de NMBS/SNBC worden in 2020 weer wat duurder. Gemiddeld stijgen de prijzen met 2,32 procent. Dat meldt Sudpresse. Volgens de NMBS worden de prijzen aangepast in functie van de gezondheidsindex.

De beslissing werd genomen tijdens een vergadering van de raad van bestuur op 25 oktober. De gezondheidsindex, vaak afgekort tot index, is met 1,87 procent gestegen. Concreet: een los treinkaartje zal 2,83 procent duurder worden. Ook de Campus Card wordt fors duurder, 2,87 procent om precies te zijn. Wel kan laatstgenoemde nu ook gebruikt worden voor trajecten tot 150 km. Voorheen was die beperkt tot 111 km.

Abonnementen, voor scholieren en volwassenen, stijgen 2,83 procent in prijs. De GO Pass 1, GO pass 10, GO Pass Unlimited en de Rail Pass stijgen niet in prijs. De Key-Card, een 10-rittenkaart voor korte trajecten, wordt 3 euro duurder, zo’n kaart in 1ste klas wordt 4 euro duurder. Ook de tarieven voor senioren stijgen (40 cent per rit in 2de klas), al vallen er enkele restricties weg. Zo zullen ze voor 9 uur ’s ochtends mogen reizen en tijdens zomerweekends (midden juli tot midden augustus).