Johnson heeft eindelijk zijn vervroegde verkiezingen beet, maar zal het veel verschil maken?

De Britse premier Boris Johnson heeft zijn slag thuisgehaald: de Britten mogen zich opmaken voor een nieuwe stembusgang op 12 december. 438 parlementsleden stemden voor die vervroegde verkiezingen, slechts 20 stemden tegen. Johnson hoopt met die verkiezingen eindelijk een duidelijk mandaat van het Britse volk richting Brexit te krijgen, maar het is nog maar de vraag of hij dat ook écht zal krijgen.

Het wordt de derde keer sinds de verkiezingen van 2015 dat Groot-Brittannië nationale verkiezingen organiseert. Als dit voorstel straks - zoals verwacht - ook wordt goedgekeurd door het Hogerhuis, wordt het parlement dus volgende week woensdag ontbonden. De partijen hebben dan vijf weken de tijd om campagne te voeren, voor de eerste stembusgang in december sinds 1923.

De Britse kranten titelen alvast op de ‘New Year’s Leave’ (Brexit dus) en op de ‘Jingle Polls’. De ‘kerststemming’ geeft aan hoe uitzonderlijk de politieke situatie is geworden. Na drie jaar Brexit-impasse, krijgt de kiezer nu de kans zijn politici een duidelijke marsrichting te geven. Maar of ze daarin slagen, weet niemand. Deze Brexit-verkiezingen kondigen zich als totaal onvoorspelbaar aan. Hoe dan ook zal de campagne smerig worden en uitdraaien op een gevecht op leven en dood tussen Labourleider Corbyn en premier Johnson.

Voor wie moet je dan stemmen?

Er zijn enkele duidelijke opties. Kiezers die vinden dat de Brexit absoluut moet worden teruggedraaid, hebben de keuze uit twee partijen. In Schotland is het simpel: daar worden de nationalisten van de SNP de grote slokop van het wijdverspreide anti-Brexit-sentiment.

In Engeland en Wales kunnen de Brexit-haters het best voor de LibDems kiezen. De liberaal-democraten maken zich, samen de groenen, het sterkst voor een nieuw referendum. Maar de groenen zijn een partij in de marge. De LibDems daarentegen hebben de wind in de zeilen. Toch is ook voor hen het hoogste haalbare een coalitie met Labour.

Spreidstand Labour

Maar over de Brexit blijft Labour diep verdeeld. Jeremy Corbyn zal opnieuw proberen Remainers én Leavers te behagen. Een onmogelijke spreidstand. Daarom zal hij in de campagne proberen zo weinig mogelijk op het Brexit-thema te focussen. Corbyn toonde zich gisteren bijzonder strijdbaar. Hij kondigde de ‘meest ambitieuze en radicale campagne ooit’ aan. Hij zal Johnson in de eerste plaats aanvallen op de grote sociale thema’s en op onderwijs.

Premier Johnson zal er alles aan doen om alle kiezers die de Brexit kotsbeu zijn, te bekoren. Hij maakt de deal, die hij met de EU heeft gesloten, tot inzet van de campagne. Hij zal opgejaagd worden door Nigel Farage, maar als hij een ruime meerderheid kan halen, kan hij zijn scheidingsdeal opnieuw aan het Lagerhuis aanbieden.

De peilingen

In de peilingen hebben de Conservatieven een voorsprong van 10 procent op Labour, maar niemand durft te stellen dat dit uitmondt in een ruime meerderheid. Integendeel: het spook van een hung parliament – en een aanslepende Brexit-impasse – hangt nu al boven Westminster.