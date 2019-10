Honderden koala’s vermoedelijk omgekomen bij bosbranden

In Australië zijn vermoedelijk honderden koala’s omgekomen in een bosbrand. Het vuur had 2.000 hectare grond in de as gelegd in New South Wales, waar de dieren thuishoren, aldus de dierenbescherming. De brand zou veroorzaakt zijn door een blikseminslag. Ondanks een massale inzet van de brandweer, is het vuur ook woensdag nog niet onder controle.