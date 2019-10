Watford en Wolves overwegen bod op Buta (Antwerp)

Een lucratieve uitgaande transfer: dat zat er nog niet in voor Antwerp de voorbije jaren. Wel kan Lamkel Zé straks wat opbrengen, en Aurelio Buta (22) zeker ook.

De Portugese rechtsback staat in de belangstelling van twee Premier League-clubs. Zowel Wolverhampton (twaalfde) als Watford (de rode lantaarn) volgt zijn prestaties al het hele seizoen. Watford is van plan om volgende maand een mannetje naar België te sturen en beide clubs overwegen ook een bod uit te brengen om hem in de wintermercato al binnen te halen.

Buta, die in 2017 gehuurd werd van Benfica en een jaar later definitief overkwam, speelt vanavond zijn 53ste match voor Antwerp. Dat hadden er al een pak meer kunnen zijn, maar hij miste tweemaal de play-offs door een blessure.