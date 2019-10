PlayStation 4 kan met 102 miljoen stuks PlayStation 2 niet voorbijsteken: “Op een na best verkochte console ooit”

De PlayStation 4 van de Japanse onderneming Sony is sinds zijn lancering 102,8 miljoen keer over de toonbank gegaan. De spelconsole is daarmee uitgegroeid tot de op een na best verkochte console aller tijden. Dat schreven meerdere gespecialiseerde websites woensdag nadat Sony kwartaalresultaten had gepubliceerd. Het concern verhoogde zijn winstverwachting.

Drie maanden geleden meldde Sony dat het de kaap van 100 miljoen verkochte PlayStation 4-consoles had bereikt. Sindsdien werden nog eens 2,8 miljoen exemplaren verkocht.

Dat betekent dat de PS4 de voorbije maanden de verkoopcijfers overtroffen heeft van zowel de originele PlayStation (102,5 miljoen) als de Wii van concurrent Nintendo (101,6 miljoen), zo weet onder meer de Amerikaanse gespecialiseerde website The Verge.

De best verkochte thuisconsole (dus zonder draagbare consoles) aller tijden is de PlayStation 2, die 155 miljoen keer verkocht werd. Aan dat aantal zal de PS4 niet meer raken, want de console zit aan het einde van haar levenscyclus. Sony verlaagde woensdag de verkoopverwachtingen voor de console, en eind volgend jaar wordt de PlayStation 5 (PS5) verwacht.

Winstprognose aangepast

Het Japanse technologieconcern, dat onder meer ook de Xperia-smartphones maakt, verhoogde woensdag zijn winstprognose voor het volledige boekjaar, dat loopt tot eind maart volgend jaar. Het verwacht nu een operationele winst van 840 miljard yen (6,9 miljard euro), waar het drie maanden geleden nog mikte op 810 miljard yen. De verhoging is voornamelijk te danken aan de sterke verkoop van beeldsensoren die worden gebruikt in smartphones.

“De winstprognose van Sony was te laag in het begin, dus de herziening komt niet als een verrassing”, aldus Atul Goyal, analist bij Jefferies Group. “De spelafdeling moet vertragen, omdat ze in een console-overgangfase zitten, maar de vraag naar beeldsensoren maakt dat meer dan goed.”

In het voorbije kwartaal, het tweede in Sony’s gebroken boekjaar, boekte het concern een operationele winst van 279 miljard yen (16,5 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar). De nettowinst steeg tot 187,9 miljard yen, terwijl de omzet met een kleine 3 procent daalde tot 2.120 miljard yen.