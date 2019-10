Duitse begrafenis eindigt op spoedafdeling nadat ober per ongeluk spacecake serveert

Dertien aanwezigen op een koffietafel in Wiethagen, in het Oosten van Duitsland, zijn high en ziek geworden nadat ze per ongeluk spacecake gegeten hadden. De persoon verantwoordelijk voor de cake had de foute cake uit de vriezer gehaald en serveerde een exemplaar met hasj in, aldus de lokale politie aan AP.

De politie van Rostock meldt dinsdag dat na een begrafenis in het Duitse Wiethagen (geen grap overigens nvdr.) de aanwezigen naar een restaurant gingen om er koffie en cake te eten. Dat is een traditie in bepaalde delen van Duitsland. High werden de aanwezigen niet. Na het eten van de cake werden dertien aanwezigen misselijk, anderen werden bijzonder draaierig. Nog volgens de politie hadden ze medische hulp nodig.

Nu blijkt dat de vrouw, verantwoordelijk voor de cake, zich vergist heeft. Ze had aan haar 18-jarige dochter gevraagd om de cakes te bakken en om die in te vriezen. In diezelfde vriezer bewaarde het meisje ook spacecake (cake met cannabis nvdr.) die ze voor haar vrienden bakte. Schijnbaar heeft haar moeder de verkeerde cake ontdooit en opgediend. Volgens de politie was die cake eerder geschikt voor “andere gelegenheden”.

De politie heeft een onderzoek geopend naar het 18-jarige meisje. Het incident dateert al van augustus, maar uit respect voor de nabestaanden heeft de politie de feiten nu pas gecommuniceerd.