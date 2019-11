Wat als... medewerkers hun eigen rekruteringscampagne maken?

Het ‘do it yourself’-fenomeen duikt ook op in rekrutering. Bij Unilin uit Wielsbeke laten ze medewerkers opduiken in hun eigen rekruteringscampagne. Met reclamebureau en alles erop en eraan.

“Wil je een filmpje, posters of een billboard waarin je vrienden oproept om bij ons te solliciteren? Wel dat kan. Wij regelen alles. Van een professionele foto- of filmshoot tot een gespecialiseerde copywriter voor een wervende tekst.”

Aan het woord is Nick Leenaert, talent director bij Unilin, bekend van de Quick-Step-vloeren, die het plan toelicht. “Wij zorgen met andere woorden voor de tools, de medewerker verspreidt de boodschap onder meer via social media, zijn sportclub of vereniging, een sticker op zijn wagen of een billboard op een publieke locatie”, aldus Leenaert.

Ambassadeurs

Het inzetten van ambassadeurs wordt algemeen aanzien als een effectief instrument. “Eigen medewerkers zijn de beste ambassadeurs van een bedrijf. Ze brengen een authentiek verhaal en de instroom van kandidaten via dit kanaal is kwalitatief bijzonder goed”, stelt de talent director. “Elke medewerker heeft bovendien zijn of haar netwerk en daar zit ongetwijfeld heel wat talent in. Alleen stelden we vast dat wij als bedrijf de laatste jaren in verhouding weinig instroom kregen via eigen medewerkers. Daar wilden we iets aan doen.”

“Bovendien bevinden we ons in het zuiden van West-Vlaanderen in een krappe rekruteringsmarkt. Het talent dat we zoeken, is schaars. En het is dankzij de bloeiende economie in de streek, gegeerd bij heel wat bedrijven.”

Bedrag

Het initiatief van Unilin, dat het kort voor de zomer opstartte, is best vernieuwend en combineert employer branding met referral recruitment, waarbij medewerkers bekenden in contact brengen met hun bedrijf. Maar de vraag is ook wel: krijgen de medewerkers ook een beloning uit een uiteindelijke aanwerving, zoals bij referral recruitment vaak het geval is? “Wij hebben daar heel kritisch naar gekeken. Want we vonden toch vooral dat ze het moeten doen omdat ze trots zijn op hun job. En ook omdat ze op een leuke manier hun job en werkplek willen tonen. Anderzijds willen we hen ook financieel belonen voor hun inspanning en krijgen ze een referral bonus.”

Wat als, zoals het geval is, meer teamleden in dezelfde campagne? “Als de campagne door bijvoorbeeld een team van drie medewerkers is gemaakt, delen ze het bedrag door drie. Het is dus ook bevorderlijk voor het team”, antwoordt Lenaert.

Lees verder...

>

>

>