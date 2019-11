Wordt de arbeidskrapte opgelost door herverdeling van taken?

Leuven - Het blijft een tegenstelling: bedrijven schreeuwen om talent terwijl er toch veel werkzoekenden zijn. Deze mismatch op de arbeidsmarkt kan evenwel opgelost worden. “Veel hooggeschoolden voeren taken uit die soms door anderen kunnen worden overgenomen”, vertelt Bart Moens van de Leuvense coöperatieve vennootschap Workinc.

Bart Moens geeft een voorbeeld uit zijn eigen loopbaan. “In mijn vorige job als expert arbeidsmarkt bij Voka organiseerde ik mee seminaries. En daar kwamen ook heel praktische taken bij kijken. Ik stond mee in voor de praktische organisatie en dat ging van het regelen van inschrijvingen en broodjes tot het plooien van de mapjes en opruimen van de koffietassen. Het is niet dat ik me er te goed voor voelde, maar het paste niet echt bij mijn jobinhoud.”

Een gelijkaardige situatie ziet Moens bij veel bedrijven en jobs. “Heel wat ingenieurs bijvoorbeeld doen vandaag ook taken, bijvoorbeeld rond administratie, die perfect door andere profielen kunnen worden ingevuld”, oppert Moens. “Dat zal hen ook helpen omdat zij vandaag vaak onvoldoende tijd hebben voor hun kerntaken binnen hun kwalificaties.”

Bontgekleurde spechten

Met de coöperatieve vennootschap Workinc uit Kessel-Lo wil Moens ondernemingen helpen hun vacatures in te vullen door op een andere manier naar jobs te kijken. Het bedrijf staat werkgevers daarvoor bij. “Bedoeling is om eenvoudige taken uit het pakket van gekwalificeerde medewerkers te halen om die vervolgens te clusteren tot nieuwe jobs voor mensen die we graag willen activeren. In Nederland is deze aanpak al meer ingeburgerd”, vertelt Moens die daarvoor bij Voka en met arbeidsbemiddelaars overigens al een gelijkaardige aanpak hanteerde.

De drijfveer van de hertekening van taken is niet enkel efficiëntie, maar ook de schaarste op de arbeidsmarkt. “Ondanks investeringen in employer branding campages, gekwalificeerde recruiters en slimme wervingstactieken blijft het voor menig werkgever erg moeilijk om geschikte medewerkers te vinden. En dit terwijl er nog heel wat onbenut potentieel is op de arbeidsmarkt: laaggeschoolden, 55-plussers, mensen met een migratieachtergrond of mensen met een beperking.” Moens mikt hiermee duidelijk op de ietwat kwetsbare profielen. “Witte raven zijn moeilijk te vinden, maar er zijn nog wel heel wat bontgekleurde spechten”, zo klinkt het.

