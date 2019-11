Cursisten mobiele opleidingen schoonmaak vinden meteen werk

In Boom en Turnhout werden zopas getuigschriften uitgereikt, in Wijnegem, Herentals en Lier volgt nog een traject dit jaar. Met de mobiele opleidingen schoonmaak wil VDAB in samenwerking met lokale besturen, bedrijven en andere partners een antwoord bieden op het grote tekort aan poetshulp dat in de hele provincie heerst.

“Poetshulp is een van de grootste knelpuntberoepen in Vlaanderen met veruit een van de meeste openstaande vacatures. Voor de grootstad Antwerpen zijn er nog voldoende potentiële kandidaten, maar voor de rest van de provincie heerst er écht een tekort”, vertelt Gert Fontyn, teamleider VDAB voor de mobiele opleidingen schoonmaak.

“Daarom dat we 'onder de kerktoren' op zoek gaan naar mogelijke kandidaten om hen een opleiding te geven. Het gaat meestal om mensen die laaggeschoold zijn en met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Voor die groep is het vaak ook moeilijk om zich ver(der) te verplaatsen. Daarom is het belangrijk dat we die opleiding zo lokaal mogelijk organiseren. De vacatures situeren zich bovendien meestal ook rond de kerktoren. Onze instructeurs zetten we daarvoor mobiel in”, verduidelijkt de teamleider.

Verschillende formules

VDAB hanteert verschillende formules. De opleiding kan exclusief gebeuren voor een bepaald bedrijf. Zij zorgen dan zelf voor de kandidaten en engageren zich dat zij na de opleiding een vast contract kunnen aanbieden. In het andere geval zorgt VDAB zelf voor de toeleiding van kandidaten en volgt er nadien een jobdate met verschillende bedrijven.

“Dit jaar hebben we op die manier al tien opleidingen afgerond waarbij 85 cursisten geslaagd zijn. Negentig procent daarvan heeft intussen vast werk. Recent nog was er een opleiding in Boom in samenwerking met het lokaal bestuur en Vlotter waarbij negen van de tien cursisten binnen de week een vast contract hebben getekend. Dit jaar starten nog drie opleidingen, in Wijnegem, Herentals en Lier”, licht Fontyn toe.

Tussenstap

In Turnhout werd met dienstenchequebedrijven Dienstenthuis en Baldemo een nieuw traject opgestart. “Deze samenwerking met VDAB is absoluut een meerwaarde voor ons”, zegt Tim Klaassen van Dienstenthuis. “Wij willen sollicitanten heel graag kansen geven en bieden intern al heel veel opleiding en begeleiding aan. Maar soms is het nodig dat er nog meer ondersteuning nodig is en dat kunnen we dan niet zelf voorzien. Deze tussenstap is dus ideaal voor ons.”

Zes cursisten kunnen aan de slag bij Dienstenthuis, eentje bij Baldemo. Dahir Diriye Zamzam (26) uit Turnhout is een van hen. Ze was eerder via het OCMW, via art.60, aan de slag als logistiek assistent in een ziekenhuis, maar dat contract liep ten einde. “Ik ben heel blij dat ik nu bij Dienstenthuis kan beginnen als poetshulp. Ik kijk ernaar uit om bij mensen thuis te gaan poetsen. Het is niet moeilijk, maar toch heb ik in de opleiding veel geleerd, onder meer over al de producten en handelingen. Het houdt toch meer in dan mensen soms denken”, zegt ze.

