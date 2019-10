Woonlening met vast tarief over 20 jaar duikt voor het eerst onder de 1 procent : hoe is dat mogelijk en wat betekent dat voor jou?

Een klant van KBC kreeg onlangs een vast rentetarief van 0,91 procent voor een woonlening van 300.000 euro op twintig jaar. Een unicum, want voor het eerst werd de psychologische grens van 1 procent doorbroken voor een vast tarief over zo’n lange looptijd. Hoe is dat mogelijk? En moeten we nu met z’n allen naar de bank om een herziening aan te vragen?