Seks, leugens en sabotage: hoe de parachutemoord een van de meestbesproken zaken ooit in ons land werd

De parachutemoord is nog steeds een van de meest tot de verbeelding sprekende zaken ooit in ons land. Els Clottemans (34) zou de parachute van liefdesrivale Els Van Doren hebben gesaboteerd, waardoor die te pletter stortte. Ook het assisenproces over de zaak, met topadvocaten Jef Vermassen en Vic Van Aelst in de hoofdrol, werd één grote show. Een reconstructie.