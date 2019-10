“Vieze man” in de cel nadat hij kinderen bij speeltuintjes wou meelokken

Heusden-Zolder - De politie van Heusden-Zolder heeft een 28-jarige man opgepakt nadat hij naar verluidt kinderen lastigviel op een speelpleintje. Ook zou hij geprobeerd hebben ze mee te lokken. Vele ouders hielden lieten hun kinderen niet meer buiten spelen omdat er een “vieze man” rondhing. Dat meldt Het Belang Van Limburg.

De “vieze man” is the talk of the town, aldus de krant. Verschillende ouders lieten hun kinderen niet meer buiten spelen nadat het de ronde deed. Op basis van de beschrijvingen van buurtbewoners kon de politie een 28-jarige man oppakken. Hij zou uit de gemeente afkomstig zijn. Nog volgens HBVL heeft hij bekentenissen afgelegd. Hij werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter en is aangehouden.