Duo dat man met mentale achterstand 47.000 euro afhandig maakte, riskeert celstraffen

Twee mannen uit Roeselare en Izegem zijn veroordeeld tot een celstraf van respectievelijk 4 maanden met uitstel en 8 maanden effectief voor het afpersen van een zestigjarige man met een mentale achterstand. Ze maakten hem maar liefst 47.000 euro armer.

Omdat er in een korte periode grote bedragen van de rekening van het slachtoffer werden afgehaald, trok de bank aan de alarmbel. Het parket werd erbij gehaald en er werd een onderzoek gestart naar de verdachte geldafhalingen. Het slachtoffer, een zestiger met een mentale achterstand en psychische problemen, bleek te worden afgeperst door twee mannen die hij in een sociaal restaurant in Roeselare leerde kennen. Volgens zijn advocaat kent de man het verschil niet tussen 5 of 50 euro en hebben de twee beklaagden daar misbruik van gemaakt. Ze vroegen hem geld voor een cadeautje voor hun dochter of om een zaak op te starten.

De ene beklaagde werd veroordeeld tot een celstraf van vier maanden met uitstel. Hij is al begonnen met zijn schuld van 12.000 euro terug te betalen. De andere werd woensdag veroordeeld tot een effectieve celstraf van 8 maanden.