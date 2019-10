De Lijn beperkt aanbod op 20-tal trajecten in de Vlaamse Rand omdat er geen chauffeurs zijn

Omwille van het aanhoudende tekort aan chauffeurs schrapt De Lijn vanaf maandag 4 november in de week op een 20-tal buslijnen in de Vlaamse Rand een of meerdere ritten. Na de kerstvakantie, wanneer de Vlaamse Vervoersmaatschappij naar verwachting terug opnieuw over voldoende chauffeurs zal beschikken, wordt de volledige dienstregeling opnieuw gereden.

Als gevolg van het personeelstekort moet De Lijn in de vervoerregio Vlaamse Rand momenteel dagelijks ritten schrappen. Terwijl dit nu nog ad hoc gebeurt, kiest de vervoersmaatschappij ervoor om vanaf 4/11 structureel een aantal ritten niet te laten rijden. Daardoor kan met het beschikbare personeel de rest van de dienstregeling effectief worden gereden, wat de reiziger meer zekerheid biedt dat zijn of haar bus zal opdagen.

De tijdelijke aanpassingen aan het busaanbod van de Vlaamse Rand zijn vanaf 1 november terug te vinden op www.delijn.be, op de bus via infokaartjes, aan de haltes van de betrokken lijnen en via de real-time informatie op de site en in de app.

De geïmpacteerde lijnen zijn: 137, 154, 171, 212, 213, 214, 215, 230, 231, 232, 241, 242, 243, 250, 251, 260, 460, 461 en 621. Tijdens het weekend blijft het aanbod gelijk. Dat geldt ook voor de specifieke schoollijnen 500-599.

De maatregel blijft beperkt tot de Vlaamse Rand. “In enkele andere Vlaamse regio’s die kampten met een personeelstekort leverden de volgehouden intensieve inspanningen om extra chauffeurs aan te werven al resultaat op”. De Lijn is ervan overtuigd dat ze na de kerstvakantie ook in de Vlaamse Rand over voldoende chauffeurs beschikt en zegt de inspanningen voor aanwervingen onverminderd voort te zetten.

De Lijn kampt al langer met een te kort aan chauffeurs, zodat geregeld buslijnen moeten worden geschrapt. Er zijn intussen nieuwe chauffeurs aangeworven, maar die moeten opgeleid worden.

# Belga context View full context on [BelgaBox]