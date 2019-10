Gekker wordt het niet: Diego Maradona krijgt speciale troon van tegenstander, die hem luid toejuicht

Idolatrie kent geen grenzen in Argentinië, waar Diego Maradona het als coach van Gimnasia dinsdag opnam tegen zijn ex-club Newell’s Old Boys.

Nog voor de wedstrijd zochten duizenden fans van tegenstander Nwell’s Old Boys Diego Maradona en de zijnen al op in het hotel in Rosario waar het team verbleef voor de wedstrijd. Niet om hen uit te jouwen, wel om hun oude held toe te juichen. Ergens halfweg jaren ‘90 had de grote ster van het WK 1986 immers een handvol wedstrijden gespeeld voor het team. Maradona liet het zich welgevallen en kwam met een paar teamleden de fans groeten vanop het balkon, inclusief vrolijk dansje.

Eenmaal in het stadion werd het nog gekker. Voor de gelegenheid had Newell’s Old Boys immers een speciale troon voorzien voor Maradona, van waarop hij de wedstrijd kon volgen. Compleet met inscriptie ‘Dios’. God.

Good grief, they’ve even given Diego a special chair to watch the game from. pic.twitter.com/V35GikNGgj — MUNDIAL (@MundialMag) October 29, 2019

‘Pluisje” mocht onder massale media-aandacht de stoel handtekenen, sprak de fans toe, ontving een clubshirt met zijn naam op en kreeg gedurende de hele wedstrijd een camera op zich gericht. Diegocam, goed voor tweeëneenhalf uur beelden van een man die heel geconcentreerd vanop een troon naar een wedstrijd zit te kijken.

O ja, het team van Maradona, dat als allerlaatste van de 24 eersteklassers aan de partij was begonnen, haalde het verrassend met ruime 0-4-cijfers. Je zou bijna denken dat de thuisploeg het erom gedaan had.