Man veroordeeld voor herhaaldelijk verkrachten van slapende vriendin, koppel ondertussen getrouwd

Harelbeke - Een veertiger uit Harelbeke is woensdag veroordeeld omdat hij zijn vriendin meermaals had verkracht in haar slaap. In 2014 kampte het koppel met relationele problemen onder meer omdat de vrouw door gezondheidsproblemen geen behoefte had aan seks. Haar vriend maakte misbruik van het feit dat zijn vriendin zware slaapmedicatie nam en tijdens haar diepe slaap misbruikte hij haar herhaaldelijk.

Tijdens zijn proces zei de beklaagde dat hij er niet had bij stilgestaan dat hij iets verkeerd deed en dacht dat zijn vriendin er wel akkoord mee was. De vrouw vertelde dat ze weliswaar gechoqueerd was toen ze ’s morgens ontdekte wat haar vriend met haar had gedaan, maar dat ze er zich uiteindelijk wel bij neerlegde omdat ze niet nog meer ruzie wilde. In die periode kreeg ze ook geregeld klappen van de beklaagde.

De vrouw stelde zich uiteindelijk geen burgerlijke partij omdat de relationele problemen volgens haar ondertussen volledig opgelost zijn. De twee hebben ondertussen samen ook een kindje. “Hij volgt nu therapie, hij zal het niet meer doen”, luidde het.

De beklaagde benadrukte dat hij zijn fout had ingezien en dat hij zich laat begeleiden voor zijn problematiek. De rechter gaf hem nog een kans en legde hem een celstraf op van twaalf maanden gekoppeld aan probatievoorwaarden. De Harelbekenaar is ook voor vijf jaar zijn burgerrechten kwijt.