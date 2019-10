Is dit het brein achter de koelcontainermoorden in Essex?

Miljonair-mensensmokkelaar Mr Truong, het is niet duidelijk of het zijn echte naam of een schuilnaam is, wordt nu officieel gezien als mogelijk brein achter de 39 doden die uit een container in Essex zijn gehaald. De man en zijn smokkelaarsbende bedreigen nu zelfs families die te hen durven te getuigen.

Politie en gerecht in Vietnam hebben de mysterieuze en gewelddadige leider van een internationale bende mensensmokkelaars geïdentificeerd die op grote schaal landgenoten, vaak met valse Chinese paspoorten, naar Europa brengt.

Mr Truong, die het brein zou zijn, wordt sinds gisteren internationaal opgespoord.

Hij zou banden hebben met het gevreesde Chinese ‘Snakeshead’, het misdaadsyndicaat dat door baas ‘Sister Ping’ in de jaren tachtig is opgezet en tentakels heeft in alle uithoeken van de wereld.

Truong zou zelf zijn handen niet vuil maken, het werk op het terrein wordt door zijn handlangers gedaan. Hij incasseert alleen het geld van de Aziaten die naar Groot-Brittannië willen.

De man schuwt geen geweld en liet de jongste dagen zelfs Vietnamese families bedreigen opdat ze niet zouden getuigen over hoe hun kinderen of andere familieleden.

In hetzelfde onderzoek zoekt de politie ook nog altijd de Ieren Ronan Hughes (40) en zijn 34-jarige broer Christopher.

Dit zijn acht van de vermoedelijke slachtoffers Foto: rr

Slachtoffers

Gisteren hebben Vietnamese autoriteiten de Britse rechercheurs ook de eerste namen gestuurd van mensen die volgens hen stierven in container. De namen van negen vermoedelijke slachtoffers zijn Nguyen Huy Hung (15), Pham Tra My (26), Hung Nguyen (33), Anna Bui Thi Nhung (19), Nguyen Dinh Tu (26), Le Van Ha (30), Vo Ngoc Nam ( 28), Joseph Nguyen Dinh Luong ( 20) en Hoang Van Tiep (18).

