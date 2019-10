Politicoloog Carl Devos over “ontvolking”-uitspraak van Walter De Donder (CD&V): “Dit lijkt op goedkoop scoren”

“Hele wijken van Antwerpen zijn ontvolkt van onze eigen mensen.” Die uitspraak van kandidaat-CD&V-voorzitter Walter De Donder beroert de gemoederen, omdat “ontvolking” een term is die Vlaams Belang graag en vaak gebruikt. De kritiek is niet mals, maar de grote vraag is of De Donder zijn kandidatuur daarmee torpedeert of een boost geeft.