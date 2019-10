Vrouw valt naar beneden tijdens het lappen van de ramen en sterft

Vrasene - In Vrasene is deze namiddag een vrouw op dramatische manier om het leven gekomen. De bewoonster van een woning aan de Sportlaan was de ramen op de eerste verdieping aan het lappen toen ze het evenwicht verloor en naar beneden viel.

De dame kwam enkele meters lager op het beton op haar hoofd terecht. De opgeroepen hulpdiensten waren zeer snel ter plaatse en ondernamen nog een reanimatiepoging maar die mocht helaas niet baten.

De vrouw van rond de 60 overleed ter plaatse. Buurtbewoners reageerden erg aangeslagen want de vrouw was geliefd in de wijk.