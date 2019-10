Adam zag zijn vriendin Hannah naar beneden storten bij waterval: “Ik kon haar niet meer vastgrijpen”

Eerst een picknick en dan een romantisch uitje naar een waterval. Het leek een perfecte dag te worden voor het Britse koppel Hannah en Adam. Maar net toen ze over hun toekomst samen bezig waren, sloeg het noodlot toe. Hannah schoof uit en maakte een fatale val. “Ik probeerde haar rugzak nog vast te grijpen, maar ik was te laat.”

Op paasmaandag, een dag voor zijn dertigste verjaardag, trok Adam Stanaway met zijn vriendin Hannah Lowe (29), een boekhoudster in opleiding, naar het nationaal park Peak District. Eerst picknickten ze nog samen met de moeder en zus van Hannah en dan trokken de twee naar een hogerop gelegen waterval. Zodat ze even met hun tweetjes alleen waren, om te praten over het huis dat ze samen zouden kopen. En om te trainen, want Lowe hield al van kinds af aan van wandelen en bergbeklimmen. Maar dan sloeg het noodlot toe. Hannah zette zich recht, maar gleed uit en viel dertig meter naar beneden. “Ik probeerde haar rugzak nog te grijpen, maar ik was te laat.”

Na een korte zoekactie werd het levenloze lichaam van Hannah gevonden en werd er een onderzoek naar de feiten geopend. Ruim zes maanden later werd de versie van Stanaway bevestigt voor de rechtbank: het gaat inderdaad om een tragisch ongeval.