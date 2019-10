Terwijl rechter onmiddellijke aanhouding van ISIS-weduwen beveelt, vraagt Belgische staat om hen niet terug te halen

Tatiana Wielandt (27) en Bouchra Abouallal (27), Belgiës bekendste ISIS-weduwen, zijn woensdag in Antwerpen ook in beroep veroordeeld tot de maximumstraf van vijf jaar cel wegens terreuractiviteiten. Opmerkelijk: de rechtbank beval hun onmiddellijke aanhouding, terwijl er voor een andere rechtbank een procedure loopt om hen niét terug te halen.

Wielandt en Abouallal zaten tot begin oktober met hun vijf kinderen in het Koerdische gevangenenkamp Ain Issa. De Koerden lieten dat kamp in de steek na luchtaanvallen van pro-Turkse milities. Drie Vlaamse weduwen van ISIS-strijders konden ontkomen. Een van de vrouwen werd kort erna terug ingelijfd door terreurgroep Islamitische Staat

De Antwerpse strafrechter had de twee eind 2018 veroordeeld tot vijf jaar cel wegens lidmaatschap van een terroristische organisatie. Tatiana Wielandt en haar schoonzus Bouchra Abouallal lieten vanuit het gevangenenkamp Ain Issa bij herhaling weten dat zij willen terugkeren naar België en hier hun straf willen uitzitten. Hun mannen zouden gesneuveld zijn in Syrië.

De twee vrouwen keerden eind januari 2014 al terug naar België omdat zehoogzwanger waren en hier wilden bevallen. De Belgische overheid deed grote inspanningen om hen uit het oorlogsgewoel te redden. In de zomer van 2015 vertrokken de twee vrouwen echter terug naar Syrië en sloten zich weer aan bij Islamitische Staat. Ze hertrouwden er ook.

De ISIS-weduwen spanden via hun advocaten wel een proces in beroep aan. Het Antwerpse hof deed woensdagnamiddag uitspraak in die zaak.

5 jaar cel en 8.000 euro boete

Het hof bevestigt de straf uit eerste aanleg. De twee vrouwen moeten vijf jaar naar de cel en een boete van 8.000 euro betalen. De rechters tilden er zwaar aan dat de twee vrouwen, na hun eerste redding, opnieuw naar Syrië trokken om Islamitische Staat te steunen.

De federale aanklager vroeg de onmiddellijke aanhouding van het duo, omdat hij sinds enkele weken niet weet waar ze momenteel verblijven. Het hof is daarin gevolgd. Opmerkelijk, aangezien er tegelijkertijd in Brussel een rechtszaak loopt die beide vrouwen hadden ingesteld tegen de Belgische Staat. De vrouwen eisen dat België hen en hun kinderen terughaalt, maar die eis werd al twee keer in kortgeding afgewezen. De Belgische Staat is van oordeel dat het meest recent kortgeding opnieuw moet worden afgewezen. Een beslissing daarover volgt op 20 november.