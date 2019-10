Een bus die de bocht niet kan nemen? Zo lossen ze dat op bij De Lijn

Diest - Wat doet een chauffeur van De Lijn wanneer hij zijn bocht niet kan nemen omdat er een verkeersbord in de weg staat? Op dit filmpje is te zien hoe creatief ze soms moeten zijn om op tijd bij de reizigers te geraken.

De beelden zijn gemaakt aan het station van Diest. Een gelede bus, een dubbeldekker in de volksmond, kan zijn bocht niet nemen. Een collega-chauffeur schiet hem te hulp en trekt het verkeersbord dat op de stoep staat naar beneden zodat de bus zijn weg kan vervolgen.

Bij De Lijn zitten ze verveeld met wat er te zien is op de beelden. “Een van onze chauffeurs - we hebben niet kunnen achterhalen wie - is met zijn gelede bus in een situatie verzeild geraakt waarbij hij moeilijk kan manoeuvreren en wegrijden uit de haltekaai zonder het verkeersbord te raken”, zegt Sonja Loos van De Lijn. “Een collega-chauffeur komt hem ter hulp en trekt het verkeersbord, waarvan de betonnen voet blijkbaar los staat, naar zich toe. Dat schept meer ruimte en geeft de eerste chauffeur de kans om weg te rijden, zonder het verkeersbord te raken. Daarna duwt de tweede chauffeur het verkeersbord terug in zijn oorspronkelijke staat. Hoe de chauffeur met zijn bus in zo’n netelige positie verzeild geraakt is, is niet duidelijk”, zegt Sonja Loos.

Chauffeurs van De Lijn hebben meer dan voldoende rijvaardigheid en ervaring om - ook in moeilijke omstandigheden - vlot te kunnen rijden. “Maar er kunnen zich altijd situaties voordoen waarbij een obstakel of een andere weggebruiker plots voor hinder zorgt. Ook inschattingsfouten zijn nooit voor honderd procent uit te sluiten”, zegt Loos.

Onorthodoxe manier

De medewerker van De Lijn komt op de beelden zijn collega ter hulp op een nogal onorthodoxe manier. “Het spreekt voor zich dat wij vandalisme niet tolereren. Niet bij onze reizigers en zeker niet bij onze chauffeurs. Maar in dit geval zou ik niet zomaar van vandalisme spreken. Er zijn wel degelijk verzachtende omstandigheden”, zegt de woordvoerder van De Lijn.

Het is volgens Sonja Loos niet zo dat de chauffeur het verkeersbord plooit of buigt. Hij trekt wel de volledige paal naar zich toe, omdat die, inclusief de betonnen voet, blijkbaar al los staat. “Hij doet dit om zijn collega te helpen. Daarna zet hij het verkeersbord ook weer recht. Hoewel wij dit soort situaties natuurlijk liever niet zien, zijn we er van overtuigd dat de chauffeur dit met de beste bedoelingen gedaan heeft.”

En het heeft ook gewerkt, aldus De Lijn. De bus en het verkeersbord raakten immers niet beschadigd. “Dit zou niet het geval geweest zijn als de chauffeur zijn collega aan zijn lot overgelaten had.”