Pascalleke over nieuwe afleveringen ‘F.C. De Kampioenen’: “Nog niet zeker dat Niels Destadsbader in reeks zal zitten”

Antwerpen -

Duizenden bezoekers zakken dezer dagen af naar Antwerpen voor de boekenbeurs. Uiteraard zijn ook weer een resem BV’s aanwezig voor de vele signeersessies. Eén van hen is Danni Heylen, beter bekend als Pascalleke in ‘F.C. De Kampioenen’. Zij liet al even haar licht schijnen op de nieuwe afleveringen van de reeks, die ergens volgend jaar worden opgenomen. “Het is nog niet zeker dat Niels Destadsbader in de afleveringen te zien zal zijn”, wist ze te vertellen. “Hij heeft een contract bij VTM, dus dat ligt misschien wat moeilijker. Maar ik hoop dat ze daar toch wat losser in zijn.”