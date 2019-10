Bosbranden in Los Angeles: miljoenenvilla’s verwoest, celebs op de vlucht en werken van Rembrandt en Van Gogh in gevaar

Brentwood, een van de rijkste buurten van Los Angeles, staat in lichterlaaie. Een zeer snel verspreidende bosbrand heeft al minstens vijf miljoenenvilla’s in de as gelegd en meerdere beroemdheden op de vlucht doen slaan. Ook een kunstcentrum met werken van Rembrandt en Van Gogh wordt bedreigd door de vlammen.

“Aan iedereen die zich in het evacuatiegebied bevindt, treuzel niet. Verlaat je woning. Nu.” Als ‘Terminator’ Arnold Schwarzenegger zo’n waarschuwing de wereld instuurt, dan weet je dat de situatie precair is. De voormalige gouverneur van Californië werd zelf getroffen door de ‘Getty fire’ en moest dinsdag zijn woning ontvluchten. “Ik ben de brandweermannen enorm dankbaar”, schreef Arnold Schwarzenegger dinsdag nog. “Zij zijn de echte actiehelden die naar het gevaar toe lopen om hun medeburgers te beschermen.”

We evacuated safely at 3:30 this morning. If you are in an evacuation zone, don’t screw around. Get out. Right now I am grateful for the best firefighters in the world, the true action heroes who charge into the danger to protect their fellow Californians. #GettyFire — Arnold (@Schwarzenegger) 28 oktober 2019

En Schwarzenegger is niet de enige. Ook NBA-topper LeBron James, ‘Agents of Shield’-ster Clark Gregg, ‘Sons of anarchy’-bedenker Kurt Sutter, sitcom-actrice Christa Miller en ‘The walking dead’-producer Glen Mazzara sloegen noodgedwongen op de vlucht. Ook ‘Guardians of the galaxy’-acteur Chris Pratt werd getroffen: hij is momenteel aan het bouwen in de wijk.

“De bosbranden in LA zijn geen lachertje”, schreef LeBron James op Twitter. Hij kocht eind 2017 een woning in Los Angeles, toen hij de overstap maakte van de Cleveland Cavaliers naar de LA Lakers. Volgens de Amerikaanse gespecialiseerde media betaalde hij 23 miljoen dollar (ruim 20,7 miljoen euro) voor het landgoed. “Ik heb mijn woning moeten ontvluchten en nu rijd ik rond op zoek naar opvang voor mijn familie. Tot dusver is dat niet gelukt”, luidde het dinsdag.

Man these LA 🔥 aren’t no joke. Had to emergency evacuate my house and I’ve been driving around with my family trying to get rooms. No luck so far! 🤦🏾‍♂️ — LeBron James (@KingJames) 28 oktober 2019

Vooral het noordelijke deel van Brentwood wordt zwaar getroffen, meldt persagentschap Reuters. Al minstens vijf miljoenenvilla’s in de buurt zijn volledig verwoest en overal zie je vlammen en rook. Een beeld dat nog verergerd wordt door de half opgebrande versiering die in de wijk was opgehangen voor Halloween. Een bebloede plastic arm op de weg, een resems schedels bij elkaar...

(lees verder onder de foto’s)

Foto: AFP

Foto: AFP

De bosbrand kreeg de naam ‘Getty fire’ mee omdat de brand uitbrak nabij het Getty Center, een museum met de kunstcollectie van wijlen oliemagnaat J. Paul Getty. In het museum hangen onder meer werken van de Nederlandse meesters Rembrandt van Rijn en Vincent van Gogh.

Door de vuurzee werd al een gebied van bijna 270 vierkante kilometer in de as gelegd, werden al 96 gebouwen vernield en worden nog eens 80.000 andere bedreigd, zo meldt de lokale brandweer. De bosbrand zou voor vijf procent onder controle zijn.

Foto: AFP

Wereldberoemd door OJ Simpson

Met tal van supersterren uit de film- en sportwereld als inwoners mag Brentwood zich een van de rijkste buurten van Los Angeles noemen. 25 jaar geleden werd de wijk echter wereldberoemd om een heel andere reden. Moord. De ex-vrouw van OJ Simpson en een vriend van haar werden op 12 juni 1994 vermoord in Brentwood. De bewijzen leken te wijzen op Simpson als dader, maar de voormalige film- en American Football-ster werd een jaar later na een lange strafzaak vrijgesproken voor de dubbele moord. Maar tot vandaag heerst er onduidelijkheid over de zaak. Omdat de echte dader dan nog niet gevonden werd en omdat OJ Simpson in een later tv-interview wel bekentenissen leek af te leggen.