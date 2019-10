Pech voor Anuna De Wever: al 4 weken met boot onderweg naar klimaattop in Chili, maar die is nu afgelast

De zeilboot waarmee Anuna onderweg was naar Chili bevond zich nu al ter hoogte van Kaapverdië Foto: BELGA

De kilmaattop in Chili, waar Anuna De Wever al sinds begin oktober op weg naar is met een zeilboot gaat niet door. De Chileense president blies de conferentie woensdag van de Verenigde Naties af door de onrust in zijn land. “Maar wij varen sowieso verder naar het Amazonewoud.”

“Onze regering heeft beslist om de internationale klimaatconferentie COP25 van de Verenigde Naties niet te organiseren”, kondigde president Sebastian Piñera woensdagmiddag onze tijd het nieuws aan. “Het was een moeilijke en pijnlijke beslissing om te nemen.” De Chileense regering ziet naar eigen zeggen geen andere optie door het aanhoudende sociaal protest in het land.

De aankondiging is vooral zeer pijnlijk voor Anuna De Wever. Het boegbeeld van Youth for Climate en de Belgische klimaatmarsen zet al sinds begin oktober koers met een zeilboot naar Chili. De zeilboot Regina Maris was nu al ter hoogte van Kaapverdië.

“We hebben net gehoord dat COP25 is geannuleerd”, klinkt het in een eerste reactie onmiddellijk na de aankondiging van de Chileense president. “We hebben hierover nu een vergadering aan boord, houd ons op de hoogte en ideeën zijn welkom. Ze kunnen de COP25 annuleren, maar ze kunnen onze beweging niet annuleren!”

Volgens de eerste geruchten gaat de klimaatconferentie mogelijk door in Bonn, op slechts 230 kilometer van Brussel. Al wordt dat totaal niet bevestigd door VN-secretaris voor klimaatverandering Patricia Espinosa. “Eerder vandaag werd ik op de hoogte gebracht van het besluit van de Chileense regering om niet het gastland te zijn voor de COP25 gezien de moeilijke situatie waarin het land zich bevindt. We onderzoeken momenteel alternatieve opties.”

