Tien tijgers in erbarmelijke conditie tegengehouden aan Poolse grens

Aan de Poolse grens in Warshau werd een vracht tegengehouden waarin tien tijgers werden getransporteerd naar Rusland. De dieren zijn afkomstig van Italië en zouden waarschijnlijk onderweg zijn naar een circus in de Russische republiek Dagestan. De dieren zaten uitgehongerd en gedehydrateerd in veel te kleine kooien waarvan sommigen niet eens van een tralies voorzien waren. Eén van de dieren overleefde het transport niet.

Aan de grens werd de vracht tegengehouden omdat de chauffeur niet voorzien was van de nodige papieren en medische attesten van de dieren. Een dierenarts die aan de grens werkt, was ook verbaasd wanneer hij de tijgers zag: “Onze grenzen zijn hier niet op voorzien. Wij werken hier met veedieren waardoor wij niet de technische mogelijkheden hebben om de dieren over te plaatsen.” Voorlopig zijn de tijgers dus noodgedwongen gestrand aan de grens tot er een oplossing komt. Waarschijnlijk zullen de dieren tegen woensdag worden opgevangen door een Poolse zoo die 500 km van de Poolse grens ligt.

Na een autopsie bleek dat de tijger die gestorven is leed aan darmcomplicaties. Tijdens het transport was dit het enige vlees dat de beesten werd voorgeschoteld waardoor het dier is overleden.

bekijk ook

Helft van verwaarloosde dieren van Thaise tijgertempel overleden: “Immuunsysteem was bijna onbestaand”

Schokkende beelden: Indische dorpsbewoners slaan tijgerin dood die hen had aangevallen