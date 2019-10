Antwerp doet een “geste” en betaalt STVV alsnog voor transfer Alexis De Sart

Het gedoe rond de overgang van Alexis de Sart van STVV naar Antwerp is van de baan. De Great Old betaalt alsnog een vergoeding voor de 22-jarige middenvelder.

De Sart tekende op 10 juli bij Antwerp als vrije speler – althans daar ging hij van uit. STVV had dan wel de optie in zijn contract gelicht, hij claimde dat dat in de verkeerde taal (het Frans) was gebeurd en dat de daarmee gepaarde loonsverhoging was uitgebleven. Antwerp kraaide victorie, het kon een talentvolle Belg gratis vastleggen, maar in Sint-Truiden gaven ze zich niet zomaar gewonnen.

Voorzitter David Meekers zei in augustus dat de club De Sart voor de rechtbank zou dagen. Om nu komaf te maken met alle miserie rond die overgang, heeft Antwerp dus toch nog een vergoeding betaald. Volgens Sven Jaecques, general secretary & sports van de Great Old, gaat het om “een bedrag dat binnen de perken blijft”. “Wij hoefden dit niet te doen, maar voor het algemeen belang van het Belgisch voetbal zijn we toch tot een akkoord gekomen”, vertelde Jaecques. “Als club liepen wij geen gevaar, maar uit respect voor onze speler, die er misschien wél nog last van zou ondervinden, hebben we deze geste gedaan.” (dvd)