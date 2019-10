Nieuw virus besmet elke dag 130 smartphones

XHelper, zo heet het nieuwe virus dat al 45.000 smartphone infecteerde. Opvallen is dat het nieuwe soort Android-malware zichzelf opnieuw kan installeren nadat het werd verwijderd.

De trojan xHelper, die vooral gebruikers in India, de VS en Rusland treft, staat al in de top 10 van meest gedetecteerde mobiele malware.

“Alleen al in de afgelopen maand raakten er gemiddeld 131 apparaten per dag geïnfecteerd, en een gemiddelde van 2.400 apparaten die de hele maand aanhoudend zijn geïnfecteerd,” zegt cybersecuritybedrijf Symantec.

Het goede nieuws is dat de malware niets bijzonders doet, behalve de eigenaar van het toestel bombarderen met pop-upadvertenties en het apparaat spammen met meldingen voor gratis spelletjes.

Om uw apparaten tegen dergelijke aanvallen te beschermen, wordt het altijd aanbevolen om apparaten en apps up-to-date te houden, u aan de Google Play Store te houden om apps te downloaden en uiterst voorzichtig te zijn met de mobiele websites die u bezoekt.