Gert en James maken ruzie over een toilet: “Dat was bijna het einde van onze vriendschap”

James Cooke zijn deelname aan De Slimste Mens vorig jaar betekende bijna het einde van zijn vriendschap met Gert Verhulst. Nadat James tijdens de quiz zijn boekje opendeed over Gert zijn duur Japans toilet, voelde Gert het thuis borrelen dat James een gratis toilet werd opgestuurd. “Dat was bijna het einde van onze vriendschap”, zegt Gert over de hele situatie. Al een geluk kwamen de twee uit het dispuut, maar moesten beloven geen verhalen meer te vertellen over elkaars privéleven (of badkamergeheimen).