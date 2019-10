Heuglijk nieuws ten huize Refaelov: Lior en zijn vrouw Gal verwachten een derde kindje. De 33-jarige Israëliër moet wel voor de tweede match op rij tevreden zijn met een plek op de bank bij Antwerp, maar heeft dus buiten het sportieve reden te meer om gelukkig te zijn.

Gal Aviv, die naast een modellencarrière ook een juwelenlijn heeft, kondigde via Instagram aan dat ze zes maanden zwanger is. Refaelov en Aviv trouwden in 2012 en hebben al een dochtertje en een zoontje.