Depoitre na dé misser tegen STVV: “Messi miste ook al grote kansen”

Nieuwe match, nieuwe kansen. Zeker voor Laurent Depoitre (30. De spits van AA Gent verknoeide alleen voor doel tegen STVV een niet te missen kans en wil dat moment vanavond met een goede prestatie tegen Anderlecht uitwissen.

“Ja, ik heb veel aan die kans gedacht”, zegt Depoitre. “99 keer op 100 gaat die bal binnen, maar nu niet. Iedereen zegt dat ik beter de bal opzij naar Kvilitaia had gegeven, maar de doelman (Daniel Schmidt, nvdr.) had die passlijn goed afgesloten. Dat lijkt niet zo op de beelden, maar het was wel zo. Daarom leek het me beter om zelf te trappen. Ik heb het ook zo aan Giorgi uitgelegd. Het had niets met egoïsme te maken, het leek me gewoon de beste optie. Maar ik had te veel tijd en aarzelde daardoor te lang.”

Dat er veel kritiek kwam na zijn misser, deert Depoitre niet. “Ik heb Messi ook al grote kansen zien missen. Zelfs voor een leeg doel. Missen gebeurt. Het zou niet mogen, maar het gebeurt.” Eenzelfde geluid bij trainer Jess Thorup. “We moeten die fase achter ons laten. Laurent is mentaal heel sterk, hij is klaar voor de volgende match.”