Leipzig maakt gehakt van Wolfsburg in Duitse beker, Europa League-tegenstander van AA Gent verliest voor het eerst

In de tweede ronde van Duitse beker ging Wolfsburg in eigen huis met keiharde 1-6 cijfers onderuit tegen RB Leipzig. Voor de tegenstander van AA Gent in de Europa League is het pas de eerste nederlaag onder coach Oliver Glasner.

De wedstrijd begon rampzalig voor Wolfsburg met een owngoal van Pervan. Met 4 goals in een kwartier trok Leipzig na de rust de trekker over. Timo Werner (23) scoorde 2 keer voor Leipzig. In de absolute slotfase kon Wout Weghorst nog de eer redden voor Wolfsburg met een late treffer