Nederlandse minister biedt in tranen excuses aan voor bolderkardrama in Oss

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) bood woensdagavond in Nederland excuses aan voor de fouten die haar ministerie maakte bij de toelating van de stint, elektrische bolderkarren, in 2011. Bij een ongeluk met zo een voertuig in Oss kwamen in 2018 vier kinderen om het leven.

“Er zijn fouten gemaakt, dat spijt me erg. Ik ben verantwoordelijk voor de fouten die mijn ministerie heeft gemaakt”, zei een tot tranen toe bewogen Van Nieuwenhuizen.

“Ik bied op deze plek, in het openbaar, mijn excuses aan voor het tekortschieten van mijn ministerie”, zei ze aan het begin van haar betoog. “De veiligheid stond niet voorop” en de stint “had in deze vorm nooit mogen worden toegelaten op de openbare weg”.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) concludeerde eerder deze maand dat bij de toelating van de elektrische bolderkar te weinig aandacht was voor veiligheid. De raad onderzocht het traject na het ongeluk met de stint in Oss waarbij vorig jaar vier kinderen om het leven kwamen.

De oppositie had Van Nieuwenhuizen in het debat opgeroepen met excuses te komen. “De overheid heeft gruwelijk gefaald”, zei GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger. Pas als Van Nieuwenhuizen dat erkent, “kunnen we weer vooruit kijken”, aldus Kröger. Ook SP, PVV en Partij voor de Dieren wilden verontschuldigingen.

Veel partijen dringen er tevens op aan dat de bewindsvrouw de aanbevelingen van de OVV “onverkort” overneemt. De minister belooft dit ook te doen.

Bij een ongeval tussen een trein en een elektrische bolderkar in het Nederlandse Oss zijn vorig jaar in september vier kinderen om het leven gekomen. De dodelijke slachtoffers waren 4, 4, 6 en 8 jaar oud. Twee van hen kwamen uit één gezin: het waren zusjes. Hun 11-jarige zus en een 32-jarige begeleidster zijn in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Maar zij overleefden de klap.

Het ongeval deed zich voor bij een bewaakte spoorwegovergang nabij het station Oss-West (Noord-Brabant). Een vrouw en vijf kinderen in een elektrische bolderkar werden er gegrepen door een trein. Uit onderzoek bleek dat de bolderkar technisch gezien niet geschikt was om op de openbare weg te rijden.