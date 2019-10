Op spokenjacht in een verlaten gevangenis: “Hij liep zo door mij heen”

Volgens legendes zou het spoken in deze verlaten gevangenis in Shepton Mallet. Het is de oudste gevangenis in Engeland met een luguber verleden. Op dit moment staat de gevangenis leeg en worden er rondleidingen gegeven aan ieder die een ‘bovennatuurlijke’ ervaring wil meemaken. Wij trokken er met Het Nieuwsblad naar toe om eens uit te vissen wat hier nu allemaal van waar is. Tijdens ons bezoek kwamen we alvast enkele echte spokenjagers tegen die ervan overtuigd zijn dat ze wel degelijk ooit een ‘ontmoeting’ hebben gehad: “Hij liep zo door mij heen. Ik kan het gevoel niet omschrijven.”