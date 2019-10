David Okereke was woensdagavond de matchwinnaar voor Club Brugge op het veld van Zulte Waregem. De Nigeriaanse aanvaller scoorde het enige doelpunt van de avond, maar had op bezoek bij Essevee eigenlijk drie keer moeten scoren. De grootste misser viel vlak voor de rust toen Okereke moederziel alleen voor Bossut verscheen, maar er toch in slaagde om ruim naast te trappen.