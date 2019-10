Trump laat gedecoreerde Vietnam-veteraan via photoshop vervangen door een nog veel grotere held

De Verenigde Staten zijn een held rijker. De Mechelse herder die ISIS-kopstuk Abu Bakr al-Baghdadi opjaagde tot wanneer die zichzelf opblies, kreeg van president Trump een eremedaille. Alleen, de hond is nog in Syrië. Trump liet de foto die hij woensdag twitterde op een nogal knullige manier photoshoppen.

De president twitterde vandaag een foto van de hond terwijl hij hem een blauw lint met een eremedaille omdeed. Een eremetaal met een hondenpoot. Maar het dier is nog niet eens terug in de Verenigde Staten na de raid om de geheime verblijfplaats van de ISIS-leider.′Het is ook niet moeilijk om te zien dat de foto op een nogal amateuristische manier werd getrukeerd.

De originele foto met James McCloughan Foto: twitter

De foto zelf is echt. Hij is genomen toen de president militair James McCloughan decoreerde voor zijn ‘opvallende moed tijdens de Vietnam-oorlog’. Trump liet de militair via photoshop weghalen en vervangen door de Mechelse herder. American Hero, twitterde hij.

Al snel kwam er reactie op. “Wat zou James McCloughan daarvan denken”, zei iemand.