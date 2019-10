Familie overleden man in politiecel: “Agenten wachtten halfuur om dokter te bellen”

Appels - Het onderzoek naar de dood van Jim-Boy Cooreman (36) afgelopen zaterdag in een politiecel in Dendermonde loopt nog volop. De man zou onder invloed van verdovende middelen zijn geweest. Hij belde zelf de hulpdiensten en die brachten hem naar een politiecel. Daar zakte hij nadien ineen en overleed.

Maar volgens de ouders van de man zou er pas na een halfuur een dokter zijn gebeld om vast te stellen dat hij dood was. Al wordt dat voorlopig niet bevestigd. Het onderzoek moet nu uitwijzen of dat klopt.

Ondertussen schreef de zus van Jim-Boy een open brief (zie hieronder) en gaf ook zijn schoonbroer een reactie op het overlijden. Maandag wordt hij gecremeerd.

Open brief

“Beste media

Beste maatschappij

Eerst en vooral wil ik benadrukken dat heel dit mediagebeuren niet datgene is wat wij wensen. Wat wij wel wensen is onze zoon/broer verdedigen.

Wij lezen dingen die hartverscheurend zijn voor de nabestaanden…

Wij willen absoluut niemand met de vinger wijzen, wij beseffen ook dat zijn arrestatie niet zonder slag of stoot zal geweest zijn. Wat wij ons wel afvragen; heeft hij hulp gevraagd en deze niet gekregen? Is hij gereanimeerd? Is er hulp geboden, dat zijn dingen die wij ons afvragen? Dat die bewuste morgen zijn dood is geworden, dat wou hij zelf zeker niet.

Jim-Boy is al van kindsaf ons zorgenkind, we hebben vaak hulp gezocht maar nooit de juiste hulp gekregen, alsook hijzelf heeft meermaals die hulp gezocht. Hij kampte met psychologische problemen en zocht hierdoor vaak een uitweg naar verdovende middelen.

Zijn laatste levensweek had hij het psychologisch heel moeilijk door het verlies van een goede vriend. Ik wil benadrukken dat hij geen zelfmoord heeft willen plegen, hij heeft naar middelen gezocht om de pijn te willen verzachten. Hij heeft die bewuste nacht, althans het weinige dat wij zelf te horen hebben gekregen van de politie, gebeld met waanideeën. Bij het zien van de politie zou hij gaan lopen zijn, die arrestatie zal niet zonder slag of stoot gebeurd zijn. Ze hebben hem naar het cellencomplex in Dendermonde gevoerd, daar zou hij slap geworden zijn en uiteindelijk ook gestorven zijn.

Wij willen als familie dan ook graag het autopsieverslag en onderzoek afwachten.

Wij willen vooral benadrukken dat Jim-Boy een uiterst zachtaardige jongen was, een peperkoeken hart, zijn familie was alles, een kindervriend,…

Zijn grootste wens was om op het rechte pad te kunnen blijven.

Hij was een druggebruiker en werd hierdoor al vaak bestempeld in onze maatschappij, nu nog trouwens. Kan alleen maar zeggen dat wat wij, en ongetwijfeld nog vele andere mensen in onze maatschappij, meemaken je niemand anders toewenst! We hopen dan ook dat door rode neuzen deze problematiek beter behandeld wordt.

Wie begrijpt oordeelt niet, wie oordeelt begrijpt niet.”