Scorende Origi helpt Liverpool aan felbevochten overwinning in spektakelstuk met 10 (!) doelpunten tegen Arsenal

Divock Origi (24) mocht nog eens starten voor Liverpool in de Carabao Cup tegen Arsenal. Twee doelpunten van de Rode Duivel waren doorslaggevend voor The Reds om zich te plaatsen ten koste van Arsenal voor de kwartfinale van de Carabao Cup.

Klopp en Emery stuurden beiden een B-elftal de wei in, maar beide ploegen hadden er duidelijk zin in. Lucas Torreira en twee keer Gabriel Martinelli maakten een vroege owngoal van hun ploegmaat Mustafi nog voor de rust ongedaan. James Milner kon nog milderen vanop de strafschopstip, maar Liverpool ging met een 2-3 achterstand de rust in op Anfield.

Arsenal drukte door en na een subtiel hakje van Özil kon Maitland-Niles de voorsprong uitdiepen. Liverpool toonde veerkracht en na doelpunten van Oxlade-Chamberlain en Origi stond opeens de 4-4 op het bord. Joe Willock leek de wedstrijd te beslissen met een geweldige knal buiten het bereik van doelman Kelleher, maar dat was buiten Origi gerekend. De Rode Duivel prikte de gelijkmaker in de absolute slotfase tegen de netten. 5-5 en volgens het reglement van de Carabao Cup volgen dan onmiddellijk strafschoppen.

Ceballos miste de enige strafschop voor Arsenal. Liverpool toonde zich koelbloediger vanop elfmeter, miste geen enkele penalty en staat zo in de kwartfinale van de Carabao Cup.