Geen politieke advertenties meer op Twitter

Twitter bant vanaf begin november wereldwijd politieke advertenties op zijn sociaal medium. Topman Jack Dorsey van Twitter is bang dat politieke advertenties op sociale media verkiezingen en democratische processen kunnen beïnvloeden. Hij legt in een reeks tweets ook uit dat hij vindt de kracht van een politieke boodschap verdiend moet worden. En dus niet gekocht. “Zo’n politieke boodschap wint aan kracht door de volgers van de boodschapper of retweets. Betalen voor publiek haalt die keuze weg en legt mensen perfect geoptimaliseerde en gerichte politieke berichten op.” Investeerders van Twitter reageerden slecht op de aankondiging. Het aandeel ging van het sociale medium ging omlaag.