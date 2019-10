COMMENTAAR. Ludo Vandewalle: “KRC Genk is rijk maar niet gelukkig

RC Genk haalde in de laatste minuut van de extra tijd nog een gelijkspel, maar meer dan een mentale opsteker kan dat niet genoemd worden. Draaischijf Sander Berge draaide er niet omheen: “Een slechte wedstrijd, we mogen niet content zijn met tien goede minuten.” Berge sprak uit wat heel Genk dacht. Opluchting genoeg, maar het stadion was al bijna leeggelopen, want de regerende landskampioen presteerde weer zwak. En eigenlijk is dat niet verrassend.