Hazard lokt penalty uit voor overtuigend winnend Real, Courtois houdt thuis voor het eerst de nul

Real Madrid kan nog winnen. Meer zelfs, Real Madrid kan nog overtuigend winnen. In eigen huis rolde De Koninklijke Leganes op: 5-0. Voor Thibaut Courtois - die de nul hield - en Eden Hazard - die een strafschop uitlokte - werd het dus een mooie avond.

De Spaanse kranten hadden er Thibaut Courtois aan herinnerd: voor het eerst zou hij weer keepen in het Santiago Bernabeu nadat hij begin oktober tegen Club Brugge al aan de rust vervangen werd met maagproblemen. Nog wat extra druk op de schouders van de nationale doelman, terwijl die de ploeg in de Champions League op bezoek bij Galatasaray (0-1-zege) nog had recht gehouden. Courtois moest het eens in eigen huis bewijzen, dan pas zouden de Madridista hem voorzichtig in de armen beginnen nemen.

Deugddoend voor Courtois

De match tegen Leganes woensdagavond was daarbij een goede eerste stap. Het nummer laatst van La Liga speelde niet al te veel klaar in Madrid, maar Courtois hield wel de nul. Voor het eerst dit seizoen in eigen huis. Deugddoend. Eden Hazard stond niet op het scorebord, maar was wel betrokken bij de strafschopgoal van Sergio Ramos. Het was namelijk de Rode Duivel die de penalty veroorzaakte nadat doelman Juan Soriano hem foutief afstopte in de zestien. Rodrygo, Toni Kroos, Karim Benzema en Luka Jovic waren de andere doelpuntenmakers van dienst.

GOAL | Sergio Ramos zet de penalty, die door Hazard werd uitgelokt, feilloos om! ??



3??-0?? #RealMadridLeganés ???? pic.twitter.com/9MuQSWgMFr — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) October 30, 2019

Nog in Spanje zag bankzitter Adnan Januzaj hoe Real Sociedad met 1-2 verloor van Levante. Valencia – Sevilla werd 1-1, Athletic haalde het vlot met 3-0 van Espanyol. Door de zege van Real troept alles weer mooi samen aan de kop van het Spaanse klassement. De eerste vijf staan allemaal binnen twee punten van elkaar. De top drie - Barcelona, Real Madrid en Granada - hebben wel nog een wedstrijd te goed.