Het ultieme wapen om overvallers af te schrikken:lege geldautomaten

Nieuwe techniek: de pizzaschuifmethode

“De veiligheid van onze klanten, kantoorhouders, medewerkers, omwonenden en voorbijgangers gaat boven alles. De aanhoudende golf van steeds agressievere plofkraken dwingt Argenta om deze drastische maatregel te nemen”, deelt de bank mee. Woensdag hebben vier onbekenden in het holst van de nacht een bankautomaat in een Argenta-agentschap in Sint-Niklaas uit zijn behuizing geblazen. Met springstof, denken de speurders. Volgens de bank konden de daders geen geld buitmaken, maar de schade was wel aanzienlijk.

“Tot nu toe waren er gelukkig geen slachtoffers. We stellen echter vast dat de criminelen, zowel in België als in het buitenland, steeds zwaardere springstoffen gebruiken omdat de automaten steeds beter beveiligd zijn”, stelt Argenta. En dus ziet de bank geen andere uitweg dan de geldautomaten leeg te maken. Volgens Argenta zal dat de plofkrakers aansporen om haar agentschappen niet langer te viseren. “Maar intussen staan de klanten van Argenta wel in de kou. Wat moeten bovendien de mensen aanvangen indien er in hun dorp geen andere mogelijkheid meer is om aan cash geld te geraken”, betreurt consumentenvereniging Test-Aankoop.

Wij contacteerden Argenta om antwoord te geven op deze bekommernis, maar kregen niemand te pakken. Karel Van Eetvelt, voorzitter van Febelfin, de federatie van de financiële sector in België, reageerde wel. “Er zijn twee oplossingen voor dit aanslepende probleem. Ten eerste: de daders vatten. Ik heb begrepen dat de daders wellicht in Nederland moeten gezocht worden. Helaas blijkt de samenwerking tussen onze en de Nederlandse bevoegde diensten niet altijd vlot te verlopen. Daarnaast kunnen wij iedereen sneller proberen te overtuigen om over te schakelen naar digitale betaalmiddelen. Wij roepen organisaties zoals Test-Aankoop op om ons te helpen om bijvoorbeeld oudere mensen daarvoor te sensibiliseren.” Van Eetvelt vindt het “ronduit frustrerend dat niet alle organisaties en politieke partijen hiervoor gewonnen zijn. Intussen kunnen wij slechts proberen om de schade te beperken.”

Pizzaschuifmethode

Het heeft er inderdaad alle schijn naar dat de criminelen die de plofkraak in Sint-Niklaas pleegden, tot de bendes behoren die vanuit Nederland zowel in hun land, als bij ons en in Duitsland jaarlijks tientallen feiten plegen. De bendes gebruiken daarbij steeds vaker een nieuwe techniek. In plaats van gas in de automaat te spuiten en tot ontploffing te brengen, worden explosieven via de geldschuif in het toestel aangebracht met de zogenaamde pizzaschuifmethode. Aan het einde van een staak wordt een platte lading explosieven bevestigd. Het ding lijkt op het gereedschap waarmee de pizzabakker zijn product in de oven schuift. Om de geldschuif te openen wordt met een gestolen bankkaart een klein bedrag opgevraagd of gestort. Eenmaal de lading geplaatst, wordt ze tot ontploffing gebracht. “Tientallen kraken zijn op deze manier in Nederland uitgevoerd”, legde de Nederlandse politie onlangs nog uit in het tv-programma Opsporing verzocht. Of deze techniek ook in Sint-Niklaas gebruikt werd, wou het gerecht bevestigen noch ontkennen.