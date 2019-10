Ruud Vormer: “Mijn record houdt mij niet bezig”

Met weer twee assists erbij is Ruud Vormer opnieuw op recordkoers dit seizoen. Hij telt nu in totaal twaalf stuks in België en Europa. Twee seizoenen geleden gaf hij er onder Leko 24 over alle competities.

LEES OOK. Club Brugge morst met de kansen maar blijft foutloos op verplaatsing

“Maar dat record houdt mij niet bezig, hoor”, counterde de Nederlander. “Twee jaar geleden was het heel goed, maar nu vind ik het ook al heel mooi. Alleen wacht ik nog op dat doelpuntje in de competitie. Dan zou het helemaal af zijn.” Vormer vond dat zijn ploeg nooit panikeerde, ondanks het feit dat Club Brugge met de gemiste kansen toch wat met vuur speelde. “We hebben nooit de controle verloren. Het klopt dat we het sneller hadden moeten afmaken, maar we creëren wel veel kansen. Op training vliegen die kansen nochtans allemaal binnen. Het zijn gewoon details. Niets om ons zorgen over te maken.”

Okereke: “Ik moet nog leren gefocust blijven”

Foto: BELGA

De moeilijkste maakte hij af, twee andere wenkende kansen liet hij onbegrijpelijk liggen. Okereke moest eens groen lachen na de wedstrijd. “Natuurlijk ben ik blij om opnieuw te scoren, maar die twee andere kansen liggen ook op mijn maag. Bij die tweede kans zag ik de eerste paal vrij, maar werk ik veel te slap af. Bij zulke fases moet ik nog leren gefocust te blijven. Ook al heb ik al gescoord. Zo zie je maar dat ik moet blijven leren en werken op training.” Na een periode naast de ploeg vindt Okereke wel opnieuw zijn draai. Twee matchen, twee goals voor de Nige­riaan. Het doet hem alleszins deugd. “Ik sta hier met een goed gevoel. Beter dan de laatste weken, maar dat is logisch. We hebben een heel sterke ploeg en de concurrentie is zwaar. Zoveel te beter.”

VIDEO.Hoe kon Okereke deze kans nog missen?