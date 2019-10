Michy Batshuayi pakt uit met heerlijk solodoelpunt, maar tweeklapper Rashford doet Chelsea de das om

Ook in Engeland stond er met de Carabao Cup opnieuw midweekvoetbal op het programma. In Stamford Bridge kreeg Michy Batshuayi (26) nog eens het vertrouwen van coach Frank Lampard in de spits tegen Manchester United. En Batsman stelde niet teleur.

ManU kwam in de eerste helft op voorsprong via een penalty van Rashford, maar Batshuayi krikte zijn statistieken nog maar eens op met de gelijkmaker voor The Blues. Hij rondde een knappe rush af met een harde knal. Batshuayi kon evenwel niet verhinderen dat zijn ploeg alsnog uitgeschakeld werd. Rashford nekte Chelsea met zijn tweede goal van de avond.

Bekijk hier het doelpunt: