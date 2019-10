Berge kritisch voor Genk: “Tien minuten op topniveau is niet genoeg”

Een knal uit de tweede lijn in minuut 96: zo bezorgde Sander Berge zijn Genk alsnog een puntje tegen Antwerp (2-2). “Maar onze match was maar zwak”, bekende de Noorse middenvelder.

LEES OOK. Zwak Genk knokt zich in de 96ste minuut alsnog langs Antwerp

“Dit is niet het Genk dat we willen zien in onze thuiswedstrijden, we moeten meer dominant zijn. Enkel op het einde van de wedstrijd hebben we ons topniveau bereikt, zoals we dat ook tegen Standard, ­Liverpool en Napoli deden. Maar tien minuten op topniveau is niet genoeg. De tegengoals vielen ook veel te gemakkelijk en we hadden ons niet genoeg aangepast aan het man-op-mansysteem dat Antwerp hanteerde.”