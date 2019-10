Kippenvel: Duitse tweedeklasser wordt gesteund door 35.000 (!) fans op bezoek bij Hertha Berlijn

En of het bekerduel tegen eersteklasser Hertha BSC leefde bij Dynamo Dresden. De Duitse tweedeklasser nam woensdagavond maar liefst 35.000 supporters mee naar het bekerduel in Berlijn. Het zorgde voor een zinderende sfeer in het Olympiastadion van Hertha, waar in totaal 70.000 fans aanwezig waren. Die fans zullen geen spijt gehad hebben van hun aanwezigheid: na verlengingen eindigde de match op 3-3. Uiteindelijk trok Hertha, met een scorende Dodi Lukebakio, na penalty’s toch aan het langste eind: 5-4.