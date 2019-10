Francky Dury keek met open mond naar Club Brugge: “Ik zie echt niet in wie deze ploeg gaat afstoppen. Ze zijn buiten categorie”

Ondanks het missen van vier tot vijf open kansen heeft Club Brugge woensdagavond een logische 0-2-zege geboekt op het veld van Zulte Waregem, nochtans een ploeg die dicht tegen Play-off 1 aanleunt. Na afloop was thuiscoach Francky Dury geïmponeerd door het Brugse geweld. “We mogen blij zijn dat we maar twee keer tegen hen moeten spelen op één seizoen.”

Voor de match zag Club Brugge-trainer Philippe Clement Essevee al in Play-off 1. Dat respect bleef ook na de 0-2-zege van Club overeind. “Zulte Waregem heeft de jongste weken heel veel goede dingen laten zien en we hebben onze ploeg daar heel goed op voorbereid. Op een tegenstander met heel veel ervaring, mentaliteit en kwaliteit”, aldus Clement.

Dat compliment stond echter maar in schril contrast met de lofrede die Francky Dury afstak. “Club Brugge is een machine”, vertelde de trainer van Zulte Waregem. “Ik heb Philippe gefeliciteerd met de overwinning en ik ga eerlijk zijn: ik zie echt niet in wie deze ploeg gaat afstoppen. Ze hebben echt alles: ze kunnen aanvallen, verdedigen en kansen creëren, de bal vasthouden, ruimte afdwingen, noem maar op. Ze zijn ‘hors catégorie’ in deze competitie.”

Bellen met Philippe Clement

De trainer van Zulte Waregem vond dat zijn ploeg nog van geluk mocht spreken dat blauw-zwart zoveel kansen liet liggen. “We mogen blij zijn dat het maar 0-2 is. We mogen blij zijn dat we tegen Brugge maar twee keer moeten spelen op één seizoen”. De doorgewinterde moderator pikte er ad rem op in. “Of vier keer”, opperde hij. Het was meteen duidelijk dat hij niet op de twee matchen tegen dat andere Brugge ( Cercle) doelde maar op Play-off 1.

Dury, van dezelfde generatie als de moderator, zag het meteen zitten. “Let’s hope dat het zover komt, en dan ga ik je vooraf toch zeker eens bellen Philippe”, grijnsde Dury. En toen hij bij het afscheid zijn nieuwe kameraad de hand schudde verzekerde hij hem nog eens dat ze zouden bellen indien Essevee ook in Play-off 1 zou geraken.

LEES OOK. Club Brugge morst met de kansen maar blijft foutloos op verplaatsing